سیاسة

البيان المشترك لاجتماع الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بياناً مشتركاً حول اجتماع الحزبين اليوم السبت في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية.

وقال البيان المشترك للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني "التقت وفود الحزبين اليوم في مدينة السليمانية لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالوضع السياسي في إقليم كوردستان، وتبادل الاراء والمواقف حول العديد من القضايا الراهنة".

وأضاف البيان "كما وتم عرض الموقف العام والمعادلات المحلية والاقليمية وتعليقات الجانبين على مختلف القضايا المتعلقة بالاتفاق السابق بين الحزبين".

وأشار البيان المشترك للحزبين الكورديين الى أنه "اتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر للوفدين في المستقبل القريب".

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