أمن

السعودية تحذر من "التصعيد الخطير" بين الفلسطينيين والإسرائيليين

author_image Kurdistan24 اربیل
الشرق الاوسط السعودية إسرائيل فلسطين

أربيل (كوردستان 24)- حذرت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت من زيادة التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الهجوم على كنيس يهودي في القدس.

يأتي هذا في وقت بدأ فيه الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية بعد مقتل سبعة برصاص مسلح فلسطيني بالقرب من الكنيس اليهودي أمس الجمعة وإطلاق نار آخر أسفر عن إصابة اثنين في المدينة اليوم السبت.

وقالت المملكة العربية السعودية على لسان خارجيتها في بيان إنها تحذر "من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير".

وجاء في البيان "والمملكة إذ تدين كل استهداف للمدنيين، لتؤكد ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال".

ومن المقرر أن تجتمع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة، التي تضم أحزاباً قومية دعت إلى اتخاذ إجراءات أقوى في مواجهة الفلسطينيين، في وقت لاحق اليوم السبت.

ويعد إطلاق النار أمس الجمعة أمام كنيس يهودي هو أكثر هجوم يسقط قتلى في مدينة القدس ومحيطها منذ عام 2008.

وقالت الشرطة إن منفذه هو المسلح الفلسطيني خيري علقم (21 عاما) من سكان القدس الشرقية.

ووقع الهجوم في منطقة ضمتها إسرائيل إلى القدس بعد حرب عام 1967.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

"خطوة حاسمة".. بريطانيا ترحب بالمحادثات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني
  13 دقائق
الشرق الاوسط

سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بمعبد يهودي في القدس
  19 ساعات
العراق

شاخوان عبد الله: جهة سياسية أمرت المحكمة الاتحادية بإيقاف مستحقات كوردستان
  21 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف