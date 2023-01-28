السعودية تحذر من "التصعيد الخطير" بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أربيل (كوردستان 24)- حذرت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت من زيادة التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الهجوم على كنيس يهودي في القدس.

يأتي هذا في وقت بدأ فيه الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية بعد مقتل سبعة برصاص مسلح فلسطيني بالقرب من الكنيس اليهودي أمس الجمعة وإطلاق نار آخر أسفر عن إصابة اثنين في المدينة اليوم السبت.

وقالت المملكة العربية السعودية على لسان خارجيتها في بيان إنها تحذر "من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير".

وجاء في البيان "والمملكة إذ تدين كل استهداف للمدنيين، لتؤكد ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال".

ومن المقرر أن تجتمع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة، التي تضم أحزاباً قومية دعت إلى اتخاذ إجراءات أقوى في مواجهة الفلسطينيين، في وقت لاحق اليوم السبت.

ويعد إطلاق النار أمس الجمعة أمام كنيس يهودي هو أكثر هجوم يسقط قتلى في مدينة القدس ومحيطها منذ عام 2008.

وقالت الشرطة إن منفذه هو المسلح الفلسطيني خيري علقم (21 عاما) من سكان القدس الشرقية.

ووقع الهجوم في منطقة ضمتها إسرائيل إلى القدس بعد حرب عام 1967.