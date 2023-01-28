إسبانيا تضبط 4.5 أطنان من الكوكايين قبالة سواحل جزر الكناري

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة الإسبانية السبت ضبط 4,5 أطنان من الكوكايين قبالة جزر الكناري على متن سفينة شحن توغولية آتية من أمريكا اللاتينية.

وكانت سفينة "أوريون 5" التي تنقل الماشية من أمريكا اللاتينية إلى دول الشرق الأوسط، تحت المراقبة عن كثب لأكثر من عامين.

وقد جرى بالفعل "فحصها وتفتيشها، ولكن لم يُعثر على أي مخدرات بداخلها، على الرغم من وجود أدلة كافية"، بحسب الشرطة.

غير أن تجهيزات "جوية بحرية" مكّنت أخيراً الثلاثاء 24 كانون الثاني يناير من وضع اليد على كوكايين مخبأ في صومعة من المفترض أن تُستخدم لإطعام الماشية، وفق الشرطة.

وهذه العملية، التي شاركت فيها وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية ومركز العمليات الدولية لتحليل الاستخبارات البحرية للمخدرات وسلطات توغو والشرطة الإسبانية، أتاحت القبض على 28 من أفراد الطاقم، من تسع جنسيات مختلفة.

وكانت سفينة الشحن "أوريون 5"، التي كانت ترفع علم توغو، بالمقاسات نفسها لسفينة شحن توغولية أخرى تم اعتراضها في منتصف كانون الثاني يناير في المنطقة نفسها، على بعد 62 ميلاً بحرياً جنوب شرق جزر الكناري، تحمل اسم "بلوم"وعُثر فيها على الكمية نفسها من الكوكايين.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم ضبط تسعة أطنان من المخدرات في كانون الثاني يناير.

وتشكل إسبانيا، بفعل روابطها الوثيقة مع أمريكا الجنوبية، حيث تنشط عمليات تهريب الكوكايين، إحدى البوابات الرئيسية للمخدرات في أوروبا.