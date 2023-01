"خطوة حاسمة".. بريطانيا ترحب بالمحادثات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني

أربيل (كوردستان 24)- رحبت المملكة المتحدة اليوم السبت بالمحادثات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وذكرت القنصلية العامة البريطانية في أربيل على حسابها في تويتر "ترحب المملكة المتحدة اليوم بالمحادثات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني".

وأشارت إلى أن المحادثات تمثل "خطوة حاسمة لإيجاد أرضية مشتركة تصب في مصلحة إقليم كوردستان العراق".

وأضافت القنصلية "نتطلع إلى إحراز تقدم بشأن المسائل الرئيسية في الاجتماع اللاحق".

The UK welcomes talks between the KDP and PUK today. A crucial first step to finding common ground for the benefit of the #KRI. We look forward to progress being made on key issues at the follow up meeting.