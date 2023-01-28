سیاسة

"خطوة حاسمة".. بريطانيا ترحب بالمحادثات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني

"نتطلع إلى إحراز تقدم بشأن المسائل الرئيسية في الاجتماع اللاحق"
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کوردستان بريطانيا الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- رحبت المملكة المتحدة اليوم السبت بالمحادثات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وذكرت القنصلية العامة البريطانية في أربيل على حسابها في تويتر "ترحب المملكة المتحدة اليوم بالمحادثات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني".

وأشارت إلى أن المحادثات تمثل "خطوة حاسمة لإيجاد أرضية مشتركة تصب في مصلحة إقليم كوردستان العراق".

وأضافت القنصلية "نتطلع إلى إحراز تقدم بشأن المسائل الرئيسية في الاجتماع اللاحق".

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