مجلس النواب ينهي قراءة ومناقشة خمسة قوانين ويرفع جلسته إلى يوم الاثنين المُقبل

أربيل (كوردستان 24 ) - رفع مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته إلى يوم الاثنين المُقبل. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته كوردستان 24 إن "مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم الاثنين المُقبل". وأنهى مجلس النواب اليوم السبت، عدداً من قوانين المشاريع.وذكر بيان المجلس أن "البرلمان أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992".

وأضاف البيان أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ومنع التهرب من دفع الضرائب بين حكومتي العراق وهولندا"، مبيناً أن "البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون معهد إعداد مفوضي الشرطة".وأشار الى أن "مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)"