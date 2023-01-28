محافظ نينوى يُحصي مبالغ التعويضات ويوضّح أسباب تأخير إطلاقها



أربيل (كوردستان )- أكد محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم السبت، أن العمل مع رئيس البرلمان ونواب نينوى لحسم تعويضات متضرري الحرب بالموازنة، فيما أشار إلى أن هناك مشاريع كثيرة للمحافظة ضمن موازنة 2023.

وقال الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مسألة التعويضات إلى أهالي الموصل المتضررين جرّاء الحرب مع داعش عند القضاء، وترفع إلى الأمانة العامة ووزارة المالية".

وأضاف أنه "في عام 2019 كان تعويض المحافظة فقط مليارين، والآن وصلت التعويضات إلى 300 مليار دينار، مع الاستمرار في التعويض"، مبيناً أن "مسألة التأخير تتعلق بتدقيق المعاملات في القضاء".

ولفت إلى أن "معاملات التعويض موجودة للتدقيق في العاصمة بغداد، والمحافظة بانتظار حسمها مع الموازنة"، مشيراً إلى "العمل مع رئيس مجلس النواب وممثلي المحافظة في البرلمان لحسمها داخل الموازنة".

وأكد أن "هناك مشاريع كثيرة لمحافظة نينوى ضمن موازنة 2023، وستكون ميزانية انفجارية وواعدة للمحافظة".