بغداد ترسل 60 صهريجاً من النفط الأبيض إلى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن وصول 60 صهريجاً من النفط الأبيض من بغداد إلى الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته كوردستان 24، إنه "بعد الزيارة التي أجراها رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، قررت الحكومة الاتحادية اليوم السبت إرسال 60 صهريجاً من النفط الأبيض إلى الإقليم".

وأضافت أن "إرسال مليوني لتر من النفط الأبيض لم يكن بناء على طلب أي جهة سياسية"، مؤكدة أن "الكمية المرسلة قليلة، مقارنة بـ 254 مليون لتر من الحاجة المحلية".

وأشارت إلى أنه "لحد الآن تم توزيع أكثر من 64 مليون لتر من النفط الأبيض وبأسعار مدعومة في المناطق الجبلية".

وشددت على أنه "سيتم توزيع هذين المليونين من النفط الأبيض بالتنسيق مع المحافظات والإدارات المستقلة مجاناً على الفقراء وذوي الدخل المحدود".