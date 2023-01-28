سیاسة

هزة أرضية تضرب مندلي وأهالي بغداد يشعرون بها

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هزة أرضية في مندلي
هزة أرضية في مندلي
العراق هزة أرضية ديالى مندلي بغداد

أربيل (كوردستان 24)- ‌أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، حدوث هزة أرضية في قضاء مندلي بمحافظة ديالى.

وقالت الهيئة في بيان تلقته كوردستان 24، إن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 04:53:12 مساء اليوم بالتوقيت المحلي قرب الحدود العراقية - الإيرانية وتبعد (12) كم شمال شرق مندلي من محافظة ديالى وقد بلغت قوتها (4,6) درجة".

وأضافت "وتم الشعور بها من قبل المواطنين في ديالى وبعض المناطق من بغداد"، مؤكدة أنه "سنوافيكم بالتفاصيل في حالة حدوث أية مستجدات أخرى".

ودعت الهيئة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة عن الهيئة".

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