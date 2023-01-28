سیاسة

السويد تعلق مفاوضاتها مع تركيا بعد جريمة إحراق القرآن

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وزير خارجية تركيا مولود تشاويش أوغلو ونظيره السويدي توبياس بيلستروم في أنقرة - ديسمبر 2022.
وزير خارجية تركيا مولود تشاويش أوغلو ونظيره السويدي توبياس بيلستروم في أنقرة - ديسمبر 2022.
العالم

 

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلن وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، تعليق مفاوضات انضمام السويد إلى الناتو بعد غضب تركيا من إحراق القرآن الكريم، والمظاهرات المناهضة للرئيس رجب طيب أردوغان في السويد.

وقال الوزير بيلستروم لصحيفة "إكسبريسن": "هناك أمل لدينا في إتمام هذه العملية في الصيف المقبل".

وأضاف: "لقد عطّلت أحداث الأسابيع القليلة الماضية العملية بصورة مؤقتة، كما أنه بدون مذكّرة مكتملة، لن نقوم بدورنا في هذا العمل، ولذلك فإن الحكومة تستثمر الآن الطاقة والوقت للمضي قدما في هذه العملية".

وأجاب ردا على سؤال عن توقيت حصول السويد على العضوية الكاملة في الناتو: "بالطبع، نحن نتطلّع إلى قمة الحلف المرتقبة في فيلنيوس".

وقال: "بالطبع فإنّ الأحداث الأخيرة لم تجعل الوضع أسهل، ولكن في النهاية فإن المذكرة والالتزامات هي التي تتضمن الأهمية الحاسمة في هذا الشأن".

المصدر: تاس

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