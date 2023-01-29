سیاسة

مقتل 40 شخصاً في حادث حافلة جنوب غرب باكستان

author_image مظفر مزوري
العالم حادث حافلة باكستان ضحايا قتلى جرحى

أربيل (كوردستان24)- قُتل 40 شخصاً على الأقل في حادث حافلة انفجرت بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان، حسبما أعلن ممثل للحكومة الأحد.

وقال حمزة أنجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن "الجثث... لا يمكن التعرّف عليها".

 وأضاف أنه تم إنقاذ ثلاثة ناجين موضحا أن الحافلة كانت تقل 48 شخصا حين صدمت عمودا قبل أن تسقط عن الجسر الذي كانت تعبره.

وتعتبر الطرق في باكستان من الاكثر خطورة في العالم، ويشهد البلد الكثير من حوادث السير الدامية.

وغالبا ما تنقل الحافلات عددا من الركاب يفوق طاقتها.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، قتل أكثر من 27 ألف شخص على طرقات باكستان في 2018.

المصدر: AFP

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