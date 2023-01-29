اقتصاد

البنك المركزي العراقي ينفي منع او تقييد البيع النقدي للمواطنين

author_image Kurdistan24 اربیل
البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أصدر البنك المركزي، اليوم الاحد، 29  كانون الثاني 2023  توضيحاً بشأن منع أو تقييد البيع النقدي للمواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان تلقته (كوردستان 24  )  أنه "ينفي منع أو تقييد البيع النقدي للمواطنين، وأن التسجيل الالكتروني يضمن تلبية حاجة المواطن للدولار ويمنع تكرار البيع لذات الشخص".

وأضاف البيان "يعد هذا الاجراء فرصة لحصول المواطنين على الدولار للأغراض المشروعة دون قيود".

وأهاب البنك المركزي "بوسائل الإعلام كافة والجمهور الاعتماد على المكتب الاعلامي للبنك في الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاطاته واجراءاته"، وفقاً للبيان.

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