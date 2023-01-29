السوداني يستحدث منصباً استشارياً جديداً

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الأحد، استحداث منصبٍ استشاري جديد، بتكليف حسن نعمة الياسري مستشاراً له للشؤون الدستورية.

وبحسب بيانٍ صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فإن الياسري سيبدأ مهامه "بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية".

كذلك البدء بـ "التداول مع السلطة القضائية، بغية رسم ملامح خارطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة".

تأتي هذه الخطوة "التزاماً من الحكومة لتنفيذ بعض مضامين المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول-2022، وعملاً باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة إلى إجراء تعديلاتٍ دستوريةٍ يُتفق عليها، وتجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت بمراحل مختلفة، خصوصاً في الفترة الأخيرة"، بحسب البيان.

وأضاف "كما يأتي هذا الإجراء سعياً من الحكومة لتحقيق الانسيابية المطلوبة للعمل في مفاصل الدولة، بما يتوافق مع قراراتٍ سابقةٍ للمحكمة الاتحادية العليا ومواقف لمجلس القضاء الأعلى، انطوت على الدعوة لإجراء التعديلات الدستورية، فضلاً عن كون هذه الخطوة تمثل تأييداً من الحكومة للرأي العام في العراق حول الحاجة الفعلية لإجراء تلك التعديلات".