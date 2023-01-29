أمطار وثلوج حتى نهاية الاسبوع الحالي في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة الارصاد الجوية في حكومة إقليم كوردستان، إن موجة الثلوج والامطار في كوردستان ستستمر حتى نهاية الاسبوع الحالي.

وقالت دائرة الارصاد الجوية في إقليم كوردستان في بيان لها اليوم الاحد "اقليم كوردستان ستتأثر بمنخفض جوي قادم من البحر المتوسط، وستسقط الثلوج والامطار في اقليم كوردستان حتى نهاية الاسبوع الحالي".

وأضاف البيان "تأثير المنخفض الجوي القادم من البحر المتوسط سيكون مصحوباً بكتلة هوائية باردة، ستؤدي الى انخفاض درجات الحرارة أكثر وخاصة يومي الثلاثاء والاربعاء".

وأشار البيان الى أنه "سيحدث هطول الامطار والثلوج في أوقات مختلفة خلال الموجة، مع هطول أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والاربعاء".

وأوضح بيان الارصاد الجوية "ان السماء ستكون غائمة اليوم الاحد، وهناك احتمالية لسقوط الامطار في بعض المناطق، مع تساقط ثلوج على قمم الجبال العالية والمناطق الحدودية، وسيكون الطقس اليوم مستقراً نوعاً ما".

وأضاف البيان "بالنسبة لتوقعات يوم غد الاثنين، ستكون السماء غائمة تماماً، مع هطول أمطار في غالبية مناطق كوردستان، وتساقط الثلوج في المناطق الجبلية، وستزداد مستويات هطول الامطار في فترة ما بعد الظهر والمساء، وتكون الامطار غزيرة أثناء الليل".