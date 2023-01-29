سیاسة

البرلمان ینتخب رؤساء اللجان النيابية ،ثلاثة منها للديمقراطي الكوردستاني

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - یجتمع مجلس النواب العراقی الیوم الاحد لاختیار رؤساء اللجان النیابیة ونوابهم  ووفقا للمعلومات التی حصلت علیها كوردستان 24 فان الحزب الدیمقراطي الكوردستاني سیحصل علی ثلاث رؤساء لجان .

وقال مراسل كوردستان 24 في بغداد اليوم الاحد 29 كانون الثاني 2023 إن البرلمان سیحدد الیوم رؤساء اللجان النیابیة ونوابهم ، مشيرا أن هذه الخطوة ستسهل من عملية الانتهاء من مشروع ميزانية 2023 لانه من غير وجود هذه اللجان لايستطيع البرلمان المناقشة على المشروع .

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها مراسل كوردستان 24 فان الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيحصل على سبع لجان منها رئاسة اللجان القانوينة والصحة والهجرة وأربع نواب للجان منها لجنة النفط والمالية والكهرباء والنزاهة .

أما الاتحاد الوطني الكوردستاني وفقا لمعلومات كوردستان 24 سيحصل على ثلاث لجان أحد هذه اللجان سيادية .

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