ترامب يبدأ حملته الانتخابية بشكلٍ رسمي

أربيل (كوردستان 24)- أطلق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حملته الانتخابية بشكلٍ رسمي لدخول البيت الأبيض مجدداً، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024.

وقال ترامب أمام حشدٍ صغير في الاجتماع السنوي للحزب الجمهوري بمدينة سالم في ولاية نيو هامشاير، قبل التوقف المقرر في ساوث كارولينا،"أنا غاضب أكثر الآن، وأنا أكثر التزاماً الآن، أكثر من أي وقت مضى".

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وهاجم الرئيس السابق خلفه جو بايدن، وقال إنه "وضع بلادنا على طريق التدمير"، معتبراً أن "الاقتصاد الأميركي كان الأسرع نمواً"، و"في عهدي تم ضبط الاحتياطي وتحسن الإنتاج على عكس ما يحدث حالياً".

وأضاف "علينا إنهاء حكم العصابات للحفاظ على كرامة ومقدرات الأميركيين"، كما انتقد سياسة بايدن مع الحدود، متسائلاً "لمصلحة من تُفتح حدود الولايات المتحدة أمام المخاطر والتهديدات؟".

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وحذر الرئيس السابق من "تغيير مسار الانتخابات المقبلة على غرار ما حدث في 2020"، في إشارةٍ إلى ادعاءاته المستمرة بحدوث تزوير في الانتخابات التي فاز بها بايدن.

وكان ترامب دعا العديد من الجمهوريين المحافظين في مجلس النواب الأميركي في أوائل يناير كانون الثاني الجاري لإقناعهم بالتصويت لصالح كيفن مكارثي الحليف، كرئيس مجلس النواب الجديد.