إيفان جابرو تتحدث عن "عراق مصغر": هجرة التنوع الاثني خسارة للمجتمع

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو اليوم الأحد إن هجرة التنوع الاثني من العراق تمثل خسارة للمجتمع.

جاء ذلك خلال لقائها أمير الإيزيديين حازم تحسين بك الذي يزور بغداد حالياً لبحث ملف سنجار، وخصوصاً النازحين من أبناء جلدته.

وذكرت وزارة الهجرة والمهجرين في بيان أن جابرو وتحسين بك بحثا "مجمل الأوضاع الخاصة بالنازحين الإيزيديين وملف إعادة الاستقرار في قضاء سنجار وملف المختطفات الإيزيديات والناجيات، إلى جانب بحث أوضاع النازحين في مخيمات الإقليم".

ونقل البيان عن جابرو قولها إن "وجود التنوع الإثني ثروة تاريخية حضارية ومعاصرة، وهجرتهم خسارة للمجتمع ‏العراقي"، كما أشارت إلى أن "التعايش السلمي والتنوع الاجتماعي، ونشر لغة التسامح والإخوة بين أهالي سهل نينوى يعد انتصاراً كبيراً".

وأضافت "سهل نينوى يعد عراقاً مصغراً".

وأشادت الوزيرة العراقية بـ"مواقف أبناء هذه المناطق في التصدي للإرهاب وبسالتهم في الدفاع عن مدنهم وقراهم".

من جانبه أبدى الأمير تعاونه مع الوزارة للنهوض بواقع الأقليات في سهل نينوى والحفاظ عليهم، بحسب البيان.

وتعرضت أبناء المكونات الدينية والأثنية في العراق، ولا سيّما المسيحيين والإيزيديين، الى أعمال عنف منذ سقوط النظام السابق على يد القوات الأمريكية عام 2003، مما دفع الكثير منهم الى التوجه لإقليم كوردستان بينما غادر آخرون إلى أوروبا وأمريكا طلبا للأمان.