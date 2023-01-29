تنفيذ عدد من المشاريع للحد من مخاطر الفيضانات والسيول في عقرة

أربيل (كوردستان 24)- لغرض مواجهة مخاطر السيول والفیضانات ومنع تراكم المياه في الأحياء والأماكن العامة، يتم تنفيذ عدد من مشاريع المجاري في أحياء عدة من قضاء عقرة.

وذكرت حكومة إقليم كوردستان على موقعها الإلكتروني أن هذه المشاريع تعد جزءاً من استمرارية المشاريع البلدية وخدمات المياه والمجاري لتقديم أفضل الخدمات في المدينة.

ومع اكتمالها، ستقلل من مخاطر الفيضانات والسيول وتراكم مياه الأمطار، وستساعد في تحسين مستوى الخدمات، كما ستضفي مظهراً جمالياً في الأحياء والأماكن العامة في عقرة.

وبالإضافة إلى مشاريع المجاري، يتم تنفيذ حالياً عدد من مختلف المشاريع الخدمية في مناطق أخرى.