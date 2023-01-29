وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى القاهرة في مستهل جولة شرق أوسطية

أربيل (كوردستان 24)- استهل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولته في الشرق الأوسط بزيارة القاهرة الأحد على وقع تصعيد كبير في أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ساعياً لاستخدام نفوذ الولايات المتحدة لمحاولة خفض حدّة التوتر.

ومن المقرر أن يلتقي خلال زيارته الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره المصري سامح شكري لبحث آخر تطورات النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وقام بلينكن بزيارة الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة حيث التقى مجموعة من الناشطين الشباب، وقال "من المهم بالنسبة إلينا ليس فقط أن تتشارك الحكومات، ولكن أيضاً إشراك جميع شرائح المجتمع وخصوصاً الجيل الصاعد"، في إشارة إلى الشباب.

وجولة المسؤول الأمريكي التي بدأت بالقاهرة وستقوده إلى القدس ورام الله الإثنين والثلاثاء، كانت مقررة منذ فترة طويلة وتتزامن مع تدهور شديد ومفاجئ في الوضع الأمني منذ بضعة أيام.

ويعتزم بلينكن في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التشديد على ضرورة "اتخاذ تدابير عاجلة لخفض التصعيد"، حسبما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل الجمعة، بعدما دانت واشنطن الهجوم "المروع" في القدس الشرقية.

غير أن هامش المناورة المتاح لوزير الخارجية يبدو محصوراً ضمن حدود الدعوات إلى الهدوء في وقت يبدو النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في طريق مسدود.

ويقول الباحث آرون ديفيد ميلر، المفاوض الأمريكي السابق والخبير في معهد كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن، "أعتقد أن أفضل ما يمكن للأمريكيين التوصل إليه هو أن يستقر الوضع لتفادي تكرار أيار مايو 2021"، في إشارة إلى الحرب في قطاع غزة.

ويرى الخبير في معهد واشنطن غيث العمري أن زيارة بلينكن "لا تشير إلى أي تغيير في الموقف الأمريكي حيال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، لكنه توقّع ألا تكون "المحادثات (مع محمود عباس) مريحة".