اقتصاد

بالصور | دهوك تنشئ أكبر حي لصيانة السيارات على مستوى العراق

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يتألف مشروع المنطقة الصناعية الجديدة لصيانة السيارات في محافظة دهوك من خمس مناطق بمساحة إجمالية تقدر بنحو 300 دونم.

وتمثل المنطقة أكبر حي لصيانة السيارات وإصلاحها ليس في إقليم كوردستان فحسب، بل على مستوى العراق عامة.

وتبلغ كلفة المشروع 62 مليون دولار.

ويقع المشروع في المدخل الغربي، ليكون بديلاً عن المنطقة الصناعية الحالية التي تقع في المدخل الشرقي لمدينة دهوك.

وتعتزم حكومة إقليم كوردستان تحويل الموقع القديم إلى حديقة عامة بهدف زيادة نسبة المساحات الخضراء في المنطقة.

وتم إنجاز ثلاث مناطق من أصل خمس، وستتضمن 2378 محلاً وورشة بمساحات متباينة، في حين لا يزال العمل مستمراً في منطقتين أُخريين.

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