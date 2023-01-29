دبلوماسي ألماني يسلّم السوداني رسالة من شولتس ويبلغه بـ"أمر نادر"

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد رسالة خطية من المستشار الألماني أولاف شولتس.

وتسلّم السوداني الرسالة من السفير الألماني لدى العراق مارتين ييغر، حسبما ذكره بيان أصدره المكتب الإعلامي للحكومة العراقية.

وذكر البيان أن شولتس "عبّر في مضمون رسالته عن شكره للقاء المثمر" الأخير مع السوداني، وأعرب عن سعادته "بما تمّ الاتفاق عليه من برنامج عمل بين البلدين، الذي تعمل ألمانيا من خلاله على تنسيق العمل المقبل في العراق من مشاريع ومبادرات".

وقدّم السوداني "الشكر للمستشار الاتحادي الألماني على رسالته"، وأكد في الوقت نفسه "جدية ورغبة العراق في العمل المشترك مع ألمانيا"، وفق تعبير البيان.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى "تشكيل لجنة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، للتنسيق مع الجانب الألماني حول المشاريع، إلى جانب اللجنة العراقية الألمانية المشتركة".

وكشف السفير الألماني لدى العراق مارتين ييغر، عن "تشكيل جمهورية ألمانيا الاتحادية لجنةً في برلين برئاسة وزارة الخارجية الألمانية وعضوية الجهات الألمانية ذات العلاقة؛ للعمل على برنامج العمل العراقي الألماني".

ونقل البيان عن مارتين ييغر قوله إن "تشكيل مثل هكذا لجنة في ألمانيا أمر نادر الحصول، وذلك تعبيراً عن اهتمام ألمانيا بالتعاون مع الحكومة العراقية".