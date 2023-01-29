المتحدث باسم "الاتحاد الوطني": قريباً سنعقد اجتماعاً ثانياً مع "الديمقراطي الكوردستاني"

أربيل (كوردستان 24)- ‌أكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سوران جمال طاهر، اليوم الأحد، أننا سنعقد اجتماعاً ثانياً مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في القريب العاجل.

وقال جمال طاهر في تصريح لكوردستان 24، إنه "من المهم أن يستمر الحزبان الرئيسيان في كوردستان بعقد اجتماعاتهما الثنائية".

وأكد أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني مستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية"، داعياً إلى "تعديل قانون الانتخابات".

وشدد على أنه "ينبغي أن تتوفر عدة شروط لإجراء الانتخابات البرلمانية، منها تعديل قانون الانتخابات، إضافة إلى توفر الاستقرار الاقتصادي والأمني".

وعقد الحزبان الرئيسيان في إقليم كوردستان يوم السبت الماضي اجتماعاً ثنائياً على مستوى المكتب السياسي في مدينة السليمانية استمر قرابة 6 ساعات، بهدف ترطيب الأجواء، وتمهيداً لحل المشاكل والخلافات السياسية القائمة بين الجانبين.

وضم وفد "الديمقراطي الكوردستاني" كلاً من جعفر أمينكي، ومحمود محمد، وهيمن هورامي، وبيشتوان صادق، وأوميد صباح بينما ضم وفد "الاتحاد الوطني"، قوباد طالباني، ودرباز كوسرت، وآسو مامند، ودارا رشيد، وأمين بابا شيخ.

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية عبر قنصليتها في أربيل بالمحادثات بين الجانبين، قائلة "نرحب بخطوات إصلاح العلاقات الداخلية التي يتخذها شركاؤنا في حكومة إقليم كوردستان من أجل مصلحة شعبهم".

وأضافت أنه "بالعمل معاً يمكن بناء إقليم كوردستان العراق أكثر تطوراً"، مشيرة إلى أن "البيت الموحد يزدهر دائماً".

كما رحبت المملكة المتحدة بمحادثات الحزبين عبر قنصليتها العامة في أربيل، قائلة "ترحب المملكة المتحدة اليوم بالمحادثات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني".

وأشارت إلى أن المحادثات تمثل "خطوة حاسمة لإيجاد أرضية مشتركة تصب في مصلحة إقليم كوردستان العراق"، لافتة إلى أنه "نتطلع إلى إحراز تقدم بشأن المسائل الرئيسية في الاجتماع اللاحق".