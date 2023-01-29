أردوغان: تركيا قد توافق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي

أربيل (كوردستان 24)- لمّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إلى أن تركيا قد توافق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، من دون أن تقوم بمبادرة مماثلة تجاه السويد.

وقال أردوغان رداً على سؤال عن ترشح البلدين المذكورين في شمال أوروبا للانضمام إلى الحلف خلال لقاء متلفز مع شبان، "عند الضرورة، قد نوجه رسالة مختلفة في ما يتصل بفنلندا"، مضيفاً أن "السويد ستصدم حين نوجه رسالة مختلفة في شأن فنلندا".

وبذلك، تلمّح أنقرة للمرة الأولى إلى استعدادها للنظر في ترشح فنلندا في شكل منفصل عن ترشح السويد.

وعرقلت تركيا الثلاثاء انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي عبر إرجائها حتى إشعار آخر لقاء ثلاثياً كان مقرراً بداية شباط فبراير ويهدف إلى تبديد اعتراض أنقرة على انضمامهما.

ونبّه الرئيس التركي الإثنين إلى أن السويد التي تتهمها تركيا بايواء مطلوبين، لا يمكنها بعد اليوم التعويل على "دعم" أنقرة، بعدما أحرق شخص يميني متطرف مصحفاً قرب سفارتها في ستوكهولم.

ومن دون أن يشير إلى هذه الواقعة، كرر أردوغان الأحد مآخذه على السويد في ما يتعلق بطلبات تركيا تسليمها أفراداً مطلوبين.

وصرح "قلنا لهم إذا أردتم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، عليكم أن تسلمونا هؤلاء المطلوبين"، مشيراً إلى أنه "سلمناهم قائمة بـ120 شخصاً، لكنهم يسخرون منا عبر القول إنهم غيروا دستورهم".

وأثار إحراق المصحف قرب السفارة التركية في السويد استياء واسعاً عبرت عنه أنقرة والعديد من دول العالم الإسلامي.

وسبق أن ألغت أنقرة زيارة معلنة لوزير الدفاع السويدي.