سیاسة

فالا فريد : المحكمة الاتحادية غير دستورية وتتعامل مثل محكمة مركزية

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کوردستان

أربيل ( كوردستان 24 ) – قالت  وزيرة الاقليم للشؤون البرلمانية في أقليم كوردستان أن مكونات المحكمة الاتحادية غير دستورية والقرارات التي تتخذها سياسية ، موكدة أن القضاة الكورد ضد قراراتها .

وأضافت  الوزيرة فالا فريد الاحد 29 كانون الثاني 2023 لدى مشاركتها في برنامج ( حديث اليوم ) الذي يعرض على شاشة كوردستان 24 ، أن المكونات التي تتألف منها المحكمة الفيدرالية غير دستورية ولم تؤسس وفق أسس دستورية .

وأوضحت فالا فريد أن  نموذج هذه المحكمة  غير موجود في أي دولة فيدرالية بحيث لابد من وجود ممثلي الاقاليم فيها ويستوفو شروط المقبولية عند  تمثيل الاقاليم في إصدار القرارات المتعلقة بتلك المناطق  .

وأشارت وزيرة الاقليم للشوؤن البرلمانية أن أغلب القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية سياسية بحيث أصبحت محكمة مركزية وليست فيدرالية تتعامل وفق أسس دستورية .

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