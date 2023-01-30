سیاسة

سقوط طائرة مسيرة على مجمع سكني في كركوك

author_image سوار أحمد
العراق طائرة مسيرة كركوك سقوط

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني اليوم الاثنين، بسقوط طائرة مسيرة على مجمع سكني في محافظة كركوك.

وقال مصدر من شرطة كركوك، لكوردستان 24، ان طائرة مسيرة سقطت، فجر اليوم، على سطح أحد المنازل في مجمع الروان السكني بمحافظة كركوك، دون وقوع خسائر بشرية.

وسقطت الطائرة بحسب المصدر، على الطريق السريع بين كركوك- أربيل، بالقرب من قرية سي كانيان.

وأشار المصدر الى ان الطائرة من نوع V-K، لافتا الى ان هذا النوع من الطائرات يستخدم لأغراض التجسس.

وأضاف المصدر، ان هدف الطائرة واتجاهها لا يزالان مجهولين وقد بدأت القوات الأمنية بالتحقيق في الحادث.

ب

 

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