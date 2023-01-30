مبابي يتسلم جائزتين قبل موقعة ريمس

أربيل (كوردستان 24 ) - تسلم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا جائزته الأولى في العام الجاري 2023.

وفاز مبابي بجائزة أفضل لاعب بالدوري الفرنسي لشهري تشرين الثاني وكانون الأول عن الجولات الأخيرة التي أقيمت قبل كأس العالم قطر 2022.

وسلمت رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية الجائزة لمبابي قبل مباراة فريقه ضد ريمس على ملعب حديقة الأمراء في الجولة 20 من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويعد كيليان مبابي 24 عاما من نجوم الدوري الفرنسي حيث يتصدر قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 13 هدفا.