مقتل ضابط إيراني أثناء إنقاذ سيدة مخطوفة جنوبي البلاد

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل ضابطٌ في الشرطة الإيرانية، الاثنين، جراء تبادل إطلاق نار مع مسلّحٍ خطف سيدةً في مدينة شيراز جنوبي البلاد، بحسب ما أفادت وكالة تسنيم الرسمية.

يأتي ذلك، بينما تستمر الاضطرابات في البلاد منذ اندلاعها منتصف سبتمبر أيلول 2022، رداً على وفاة مهسا أميني في أحد سجون الشرطة بالعاصمة طهران.

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وقالت وسائل إعلامٍ إيرانية تتبع للحرس الثوري، إن الضابط لقي مصرعه خلال مواجهات مسلّحة بين الشرطة ومجهولين اختطفوا سيدة في مدينة شيراز.

وأكّدت مصادر أمنية، أن الشرطة نجحت في إنقاذ سيدةٍ تبلغ 32 عاماً، لكن الضابط الذي لم تكشف عن هويته، قُتِل بعد إطلاق الخاطف النار عليه.

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