سیاسة

دميرتاش : أردوغان يخطط لشن هجوم "خبيث" على كوباني قبل الانتخابات

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ترکیا

أربيل ( كوردستان 24 )- حذر صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا HDP من أن الرئيس التركي رجب أردوغان، يخطط لشن هجوم وصفه بالـ "خبيث" على مدينة كوباني في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقال دميرتاش المعتقل في السجون التركية منذ 2016 في سلسلة تغريدات على تويتر،إن "أحد أهداف أردوغان من احتلال كوباني هو الحصول على مزيد من الأصوات قبيل الانتخابات القادمة، بعد التدهور الكبير في شعبيته." وأضاف أن "أكبر اختبار للمعارضة هو موقفها من هذه الخطة الخبيثة."

وأوضح أن الشخص الذي جمع حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وBBP وحزب الوطن وحزب HÜDAPAR معًا "قد يكون متواطئًا"، وقال: "الحكومة تخطط لشن هجوم على كوباني قبل الانتخابات".

وأشار دميرتاش إلى أن "أردوغان غير واثق من فوزه بالانتخابات"، لافتاً إلى أنه "يسعى إلى إنشاء تحالف مع حزب هدى بار الذي لديه مئة وسبعين ألف صوت".

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