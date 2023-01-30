فؤاد حسين: لا توجد قوات قتالية أجنبية فی العراق ولن نقبل أي هجوم على دول المنطقة

أربیل (كوردستان 24 )- قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الاتحادية، فؤاد حسين، إنه لا توجد قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية.

وأكد، في تصريح لـ "العربية"، أنه "يجب ألا تكون أراضي العراق منطلقاً لأي هجوم على دول المنطقة، ولا يمكن استخدامها للتعدي على دول الجوار".

حسين أشار الى أن التوتر بين أميركا وإيران "يؤثر على العراق، وهناك حاجة إلى تخفيفه".

كذلك بيّن حسين أن بلاده "بحاجة إلى الدول الإقليمية والخليجية، وإنها ليست في جزيرة معزولة".

وتحدث حسين عن العلاقات العراقية السعودية، قائلاً: إنها "قوية"، وسيتم بحث اللجان المشتركة بين البلدين.

ونوّه الى أن مصلحة العراق الوطنية "هي التي تحدد سياسة العلاقات مع الآخرين".

وأكد التحالف الدولي، التاسع من كانون الأول 2021، أن دوره القتالي في العراق سينتهي قبل نهاية العام الحالي، قائلاً "لن يكون لأفراد التحالف أي دور قتالي في المرحلة المقبلة، لكنهم يحتفظون بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس".

كذلك أعلن العراق انتهاء "المهام القتالية" لقوات التحالف الدولي وانسحابها من البلاد بشكل رسمي، منهية بذلك مهمتها القتالية التي كانت مكلفة باستئصال تنظيم داعش، والانتقال إلى مهمة استشارية لمساعدة القوات العراقية.