هيئة الأنواء: استمرار الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت استمرار تساقط الأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً مع تساقط امطار متوسطة الشدة وفي الاقسام الشرقية منها تكون غزيرة مع حدوث عواصف رعدية احياناً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الاربعاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً جزئياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط امطار خفيفة وفي الاقسام الشرقية منها تكون متوسطة الشدة ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ،في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وبين أن "طقس يوم الخميس سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا ويتحول الطقس تدريجياً الى صحو، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا كما تتساقط الثلوج في بعض الاماكن منها ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم ويتحول الطقس تدريجياً الى صحو، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلا عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً خلال النهار ،وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط الثلوج فوق الاقسام الجبلية منها كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".