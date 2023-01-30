مطار كركوك يبدأ تسيير رحلات جوية إلى المدينة المنورة وإيران الشهر المقبل

أربيل (كوردستان ) - أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، اليوم الاثنين،30 كانون الثاني عن موعد انطلاق الرحلات الجوية إلى السعودية وإيران، فيما أشارت إلى سعيها لفتح خطوط مباشرة مع عدد من عواصم العالم.

وقال مدير الإعلام في المطار هردي صمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إدارة مطار كركوك الدولي ستبدأ بتسيير رحلات جوية إلى المدينة المنورة وإيران، الشهر المقبل"، مؤكداً أن "الرحلات إلى المدينة المنورة ستبدأ في الأول من شباط المقبل وبواقع 4 رحلات يومياً، فيما ستكون الرحلات إلى إيران في الخامس عشر من الشهر المقبل وبواقع رحلة يومياً".

وأضاف صمد، أن "إدارة المطار تسعى إلى فتح خطوط جوية مباشرة من كركوك إلى عدد من عواصم العالم، سيتم الإعلان عنها آذار المقبل"، لافتاً إلى أن "الرحلات الجوية الداخلية والخارجية إلى تركيا تسير بشكل انسيابي".