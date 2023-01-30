سیاسة

مراسل كوردستان 24 : خلافات القوی السیاسیة في البرلمان توقف إكتمال اللجان النيابية

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أخفق مجلس النواب العراقي إكتمال عملية إنتخاب رؤساء ونواب الكتل النيابية في البرلمان بسبب خلافات بين القوى السياسية ،ووفق معلومات حصلت عليها كوردستان 24 سيتم زيادة حصة الكورد من رئاسة اللجان .

وجرت يوم أمس الاحد 29  كانون الثاني عملية إنتخاب رؤساء اللجان النيابية التي كانت من حصة الاسماء التالية :

ريبوار هادي رئيس اللجنة القانونية

زياد جنابي رئيس لجنة النزاهة

عطوان العطواني رئيس اللجنة المالية

عباس الزاملي رئيس الامن والدفاع

ليلى التميمي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمات

هيبت الحلبوسي رئيس لجنة النفط والغاز والموارد الطبيعية

حسنين خفاجي رئيس لجنة الاستثمار والتنمية  

وأفاد مراسل كوردستان 24 ديلان بارزان في بغداد  اليوم الاثنين 30 كانون الثاني أن خلافات كبيرة  حصلت يوم أمس الاحد بين القوى السياسية حول توزيع اللجان النيابية ، حيث أبدى قسم من النواب السنة والشيعة عدم قبلوهم لعدد من رؤساء ونواب بعض اللجان الذين رشحهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي .

وقال مراسل كوردستان 24 أختير يوم أمس رؤساء ونواب 8 لجنة  من مجموع 25 لجنة برلمانية فقط وهي الامن والدفاع والنزاهة والمالية والاستثمار والتخطيط والخدمات الفيدرالية والنفط والغاز والنقل والمواصلات ، وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل كوردستان 24 لن يستطيع البرلمان اليوم أيضا من حسم موضوع بقية اللجان بسبب إستمرار الخلافات بين القوى السياسية .

 وأضاف المراسل ، يتوقع أن يحصل الكورد على لجان أخرى ، وبحسب الاستحقاق الانتخابي يجب أن يحصل الكورد على 18 لجنة برلمانية بحسب قول النواب الكورد .

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