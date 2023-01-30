اقتصاد

اتفاقٌ عراقي سوري للسماح بدخول البضائع والمسافرين عبر القائم

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معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا- وكالات
معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا- وكالات
العراق معبر القائم سوريا العراق معبر الوليد معبر فيشخابور

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، عن السماح بعبور العراقيين إلى سوريا ودخول سيارات شحن البضائع القادمة عبر منفذ القائم الحدودي.

ويعدُّ معبر القائم الذي يقابل مدينة البوكمال في الجانب السوري، أحد المنافذ الحدودية الثلاثة التي تربط البلدين ببعضهما الآخر، وهي الوليد وفيشخابور والقائم.

وقال مستشار محافظ الأنبار لشؤون المنافذ الحدودية وممثل محافظة الأنبار بمجلس هيئة المنافذ الحدودية، سعاد العامري، "بحسب الاتفاقية العراقية السورية تم الاتفاق على دخول سيارات شحن نقل البضائع عبر منفذ القائم الحدودي للسيارات السورية إلى العراق لمن يمتلك سائقها فيزا متعددة".

وأضافت "تم السماح أيضاً للسيارات العراقية بالدخول إلى سوريا"، لافتةً إلى أن "الأولوية تشمل الشاحنات المحملة بالبضائع سريعة التلف كالفواكه والخضر والمواد الغذائية الأخرى"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

 

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