مجتمع

"الإعمار مستمر".. أربيل تشرع في تنفيذ 18 مشروعاً خدمياً وتضع خطة لإنجاز المزيد

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سبق أن أعلنت التشكيلة الوزارية التاسعة ثورة في المشاريع رغم محدودية الإمكانات
سبق أن أعلنت التشكيلة الوزارية التاسعة ثورة في المشاريع رغم محدودية الإمكانات
کوردستان مشاريع كوردستان اربيل

أربيل (كوردستان 24)- وافقت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، على تنفيذ 18 مشروعاً خدمياً بكلفة إجمالية تبلغ 872 مليوناً و894 ألفاً و750 دينار ضمن حدود المديرية العامة لبلديات أربيل.

وذكرت حكومة إقليم كوردستان على موقعها الإلكتروني أن هذه المشاريع تشمل إنشاء وتعبيد الشوارع بالإسفلت والخرسانة المسلحة، والماء والمجاري.

وأشارت إلى أن وزارة البلديات ستوافق على تنفيذ مشاريع أخرى مستقبلاً.

وستنفذ المشاريع ضمن بلديات بنصلاوة وكسنزان وبحركة ودارتو وقوشتبه وشَمامك وخبات وكاني قرزالة وشقلاوة وديبكة وغيرها من المناطق الواقعة ضمن حدود محافظة أربيل.

يأتي هذا فيما دخلت حزمة مشاريع خدمية في حدود المديرية العامة لبلديات أربيل مرحلة التنفيذ من قبل الكوادر البلدية، وقد تم تخصيص المبالغ اللازمة لذلك.

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