سیاسة

الكتلة المندائية تقاطع اللجان النيابية: التهميش "خطر كبير" على أقليات العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
العراق العراق مجلس النواب العراقي كتلة الصابئة المندائيين النيابية

أربيل (كوردستان 24)- انتقدت كتلة الصابئة المندائيين النيابية اليوم الاثنين ممثلي قوى إدارة الدولة بسبب "تهميش المكونات" خلال انتخاب أعضاء اللجان في البرلمان العراقي.

وقال رئيس كتلة الصابئة المندائيين النيابية أسامة البدري في بيان إن "لجنة الاستثمار والتنمية النيابية اجتمعت بكافة أعضائها وبحضور رئاسة المجلس لاختيار رئيس اللجنة ونائبيه".

وتابع "نأسف لما حدث خلال الاجتماع من نسف مبدأ التوازن والإصرار على تهميش المكون المندائي بعدم منحه نائب رئيس اللجنة".

وأشار البدري إلى أن "إصرار ممثلي قوى (تحالف إدارة الدولة) في مجلس النواب على تهميش المكونات يعد خطراً كبيراً على المستقبل السياسي لأبناء الأقليات في العراق".

ومضى يقول "هنا نعلن عدم المشاركة في هذه اللجان التي تم توزيعها على مبدأ المحاصصة الحزبية المقيتة التي تريد إبقاء العراق في مربع التوافق والتقاسم بين الكتل السياسية".

ودعا البدري "المجتمع الدولي وممثلية الأمم المتحدة في العراق لرصد ما يعانيه ممثلو المكونات العراقية الأصيلة من تهميش وإقصاء واضح في ظل وجود الكتل السياسية المتنفذة".

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