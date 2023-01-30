سیاسة

وزیر الخارجیة الامریكي : يجب الا نسمح لإيران أن تحصل على سلاح نووي

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أنتوني بلينكن مع بنيامين نتنياهو بعد المؤتمر الصحفي
أنتوني بلينكن مع بنيامين نتنياهو بعد المؤتمر الصحفي
العالم

أربيل (كوردستان 24 ) - أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ضرورة عدم السماح لإيران أن تحصل على سلاح نووي.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي من القدس، على ضرورة محاسبة إيران على دعمها روسيا بالمسيّرات.

كذلك قال إن واشنطن تعمل على توسيع دائرة الأمن بين إسرائيل ودول المنطقة.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه سيفعل كل شيء في مقدور إسرائيل لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية وسبل إطلاقها.

في سياق آخر، لفت بلينكن إلى ضرورة اتخاذ الإسرائيليين والفلسطينيين خطوات فورية للحد من التصعيد ووقفه.

وشدد على أن حل الدولتين مهم لأمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أنه على كل الأطراف العمل من أجل تخفيف التوتر.

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