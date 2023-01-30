صحة وبیئة

إصابة اثنين من أفراد البيشمركة بصاعقة رعدية شمال شرقي أربيل

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الثلوج عقدت جهود الفرق الإسعافية في الوصول إلى مكان الحادث
الثلوج عقدت جهود الفرق الإسعافية في الوصول إلى مكان الحادث
کوردستان كوردستان طقس البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أصيب منتسبان في قوات البيشمركة اليوم الاثنين بصاعقة رعدية في جبال مامروت في قضاء جومان شمال شرقي أربيل.

وقال مدير صحة جومان الدكتور أحمد حسن في تصريح لكوردستان 24، إنه "بعد تلقينا بلاغاً بشأن الحادث، وصلنا مع فرق من الطوارئ إلى جبل مامروت، إلا أن تراكم الثلوج والطريق السيئة، عقّد مهمة الوصول إلى عنصري البيشمركة مع سيارات الإسعاف".

وأشار إلى أن عنصري البيشمركة "في حالة صدمة"، وأردف قائلاً "لكننا الآن في طريقنا لنقلهما إلى المركز الصحي في ناحية قسري".

وتابع "بعد تلقيهما الإسعافات الأولية ستتم إحالتهما إلى مستشفى آشتي في سوران".

يأتي هذا في وقت تشهد فيه مناطق عديدة من إقليم كوردستان أمطاراً غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية. ومن المتوقع أن تستمر الحالة إلى أواخر الأسبوع الجاري.

 

شارك في التغطية طيفور محمد

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