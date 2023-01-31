العراق يؤكد لبعثة الاتحاد الاوربي: ملف النازحين سيغلق خلال 6 أشهر

أربيل (كوردستان24)- قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي يوم الاثنين، أن الحكومة الإتحادية حريصة على انهاء ملف النازحين واعادتهم لمناطقهم خلال 6 اشهر.

وأفاد المكتب الإعلامي للاسدي في بيان، بأن "وزير العمل احمد الاسدي استقبل مسؤول العمليات الانسانية للشرق الاوسط في الاتحاد الاوربي بحضور السفير الاوربي".

وأكد الاسدي بحسب البيان أن "الاتحاد الاوربي شريك اساسي للحكومة العراقية وتربطنا علاقات جيدة، وقوية"، مشيرا الى أن "سعي الحكومة لتطوير العلاقة مع باقي الدول".

وتابع أن "الحكومة العراقية حريصة على انهاء ملف النازحين، واعادتهم الى مناطق سكناهم الاصلية خلال 6 اشهر".

وأشار الى أن "جملة من المشاكل تعيق هذا الملف منها مشاكل امنية لكون بعض المناطق غير آمنة تنشط فيها بعض العصابات الارهابية، فضلا عن وجود مخلفات حربية، ومشاكل اخرى اجتماعية، واقتصادية".