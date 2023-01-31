سیاسة

بسبب الثلوج تحذيرات للسواق بخصوص طريق سيدكان

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کوردستان

وجه  قائممقام ناحية سيدكان تحذيرا للسواق الذي يسلكون  طريق (سيدكان – سوران ) بسبب كميات الثلوج المتساقطة وأن  حركة المرورأصبحت  صعبة .

وقال إحسان جلبي قائممقام سيدكان بالوكالة لكوردستان 24 اليوم الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 إن حركة المرور في طريق سيدكان – سوران أصبحت صعبة بسبب تساقط الثلوج بكثافة ،رغم أن الفرق المختصة بأزالة الثلوج مستمرة بفتح الطرق في سوران كي تصبح حركة مرور السيارات تسير بانسيابية ،لذلك نهيب بالسواق أخذ الحيطة والحذر وعدم سلك هذه الطرق الا لحالات الضرورة .

وأضاف قائممقام سيدكان " منذ ليلة أمس الاثنين تتعرض المنطقة لموجة  ثلوج كثيفة بحيث وصلت نسبة الثلوج المتساقطة ( 26 ) سنتيمترا بالاضافة الى أن مستوى الرؤية أصبح صعبا بسبب الضباب الكثيف .

 

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