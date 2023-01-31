الحزب الديمقراطي الكوردستاني يجتمع مع الاتحاد الاسلامي وجماعة العدل الكوردستانية

أربيل (كوردستان 24 ) - يجنمع وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الاتحاد الاسلامي وجماعة العدل الكوردستانية كلا على حدا .

قال عمر بكر مسوؤل العلاقات التابع لقسم الثقافة والاعلام في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تصريح لكوردستان 24 ،إن وفدا من الديمقراطي سيجتمع اليوم الثلاثاء 31 كانون الثاني مع كل من الاتحاد الاسلامي وجماعة العدل الكوردستانية كلا على حدا .

وتابع بكر " يجتمع الدمقراطي في الساعة 11 صباحا مع الاتحاد الاسلامي وبعد الظهر سيجتمع مع جماعة العدل الكوردستانية .

وأضاف عمر بكر أن الهدف من زيارة وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو للتباحث حول إنتخابات برلمان كوردستان وإيجاد إجماع بخصوص تفعيل المفوضية وتعديل قانون الانتخابات.

هذا وأجتمع وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني في 28 من الشهر الجاري مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية لبحث الوضع في أقليم كوردستان والمنطقة بالاضافة الى التطرق للملاحظات الموجودة حول الاتفاقية الموجودة بينهما ،كما تم الاتفاق أن يعقد إجتماع أخر في وقت لاحق .