اقتصاد

تخصيص أكثر من 332 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في كسنزان وبنصلاوة بأربيل

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أحد شوارع مدينة أربيل بجوار القلعة- وكالات
أحد شوارع مدينة أربيل بجوار القلعة- وكالات
کوردستان قلعة أربيل كسنزان بنصلاوة أربيل وزارة البلديات والسياحة

أربيل (كوردستان 24)- خصّصت وزارة البلديات والسياحة في التشكيلة الحكومية التاسعة بإقليم كوردستان، أكثر من 332 مليون دينار لتنفيذ عدة مشاريع خدمية في كسنزان وبنصلاوة بأربيل.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، الثلاثاء، إن المبالغ المخصصة لتنفيذ تلك المشاريع بقيمة 332 مليون و128 ألف دينار، ضمن المديرية العامة لبلديات أربيل.

وتتضمن حزمة المشاريع تلك، بحسب البيان، إنشاء طرق وشبكات صرف صحي، فضلاً عن تعبيد عدة طرقات في بنصلاوة.

وأضاف البيان، ستتضمن خطة الوزارة أيضاً، تعبيد حي "كيمآندامان 1" وحي "كيمآندامان 2" التابعة لبلدية كسنزان.

وقالت الوزارة،هناك مشاريع أخرى يجري تنفيذها في الوقت الحالي في البلديات التابعة للمديرية العامة لبلديات أربيل.

 

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