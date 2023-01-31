البابا فرنسيس يزور الكونغو الديمقراطية ويلتقي ضحايا العنف في شرق البلاد

أربيل (كوردستان24)- يزور البابا فرنسيس انطلاقا من الثلاثاء جمهورية الكونغو الديمقراطية في أول زيارة باباوية لهذا البلد منذ زيارة البابا يوحنا بولس الثاني في 1985 حين كانت تعرف باسم زائير.

ويقيم البابا فرنسيس قداسا الأربعاء ي العاصمة كينشاسا. ومن المتوقع أن يلتقي بضحايا العنف في الصراع بين متمردين والقوات الحكومية في الجزء الشرقي من البلاد. ويواصل البابا جولته الأفريقية الجمعة بزيارة جنوب السودان.

وتشمل زيارة بابا الفاتيكان (86 عاما ) قداسا في العاصمة كينشاسا يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي بضحايا العنف من الجزء الشرقي من البلاد الذي يعاني بسبب موجات من القتال بين متمردين والقوات الحكومية.

;كانت الزيارة البابوية الأخيرة للكونغو قد قام بها يوحنا بولس الثاني في 1985 عندما كانت البلاد لا تزال تعرف باسم زائير.

ومن المقرر أن يظل البابا فرنسيس في كينشاسا حتى صباح الجمعة ثم يتجه إلى جنوب السودان، وهي دولة تعاني من الصراع والفقر هي الأخرى.