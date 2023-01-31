آيدن معروف: نحن مع أن يكون النظام الإنتخابي دائرة واحدة

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الإقليم لشؤون المكونات، آيدن معروف، يوم الثلاثاء، ان المكون التركماني وباقي المكونات، يرغبون في أن يكون النظام الانتخابي دائرة واحدة.

وقال آيدن معروف لكوردستان24، ان المكونات هي المتضرر الوحيد في حال اعتماد الدوائر المتعددة في الانتخابات البرلمانية للإقليم.

واضاف معروف، "نحن في الجبهة التركمانية نعارض الدوائر المتعددة، وهذا يمثل رأي باقي المكونات أيضاً".

وتابع "من حق المكونات أن تقرر مصيرها بنفسها، وكيف تعمل وكيف تشارك في الانتخابات".

وأكد وزير الإقليم لشؤون المكونات، ان حكومة إقليم كوردستان، تدعم حقوق ومطالب المكونات أكثر من أي وقت مضى".

وثمة جدل كبير حول قانون الانتخابات في الإقليم، المؤلف من أربع محافظات، وسط دعوات من قوى سياسية لتعديل القانون ومطالبات أخرى لإبقائه.

وأُقر قانون الانتخابات في إقليم كوردستان عام 2013 وينص على أن الإقليم دائرة واحدة، بيد أن بعض القوى تريد تعديل القانون وتحويل الإقليم إلى أربع دوائر.