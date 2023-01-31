بلينكن: أي عملية عسكرية تركية في سوريا ستشتت جهود مواجهة داعش

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، على أن أي عملية عسكرية تركية في سوريا، ستشتت جهود مواجهة تنظيم داعش.

وقال بلينكن، في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، ان واشنطن "طالبت جميع الأطراف في سوريا بخفض التصعيد، وبشكل خاص تركيا"، لافتاً إلى أن "أي عملية عسكرية في سوريا ستشتت جهود مواجهة داعش".

وأشار الى ان أنقرة لديها مصالح أمنية مشروعة في سوريا، ويمكن لتركيا حل تلك المشكلات بدون اللجوء إلى الحل العسكري.

وأوضح الدبلوماسي الأميركي أنه "عندما تعلق الأمر بسوريا، فقد أوضحنا بشكل علني وبشكل خاص أيضاً، أننا لا نريد أن نرى أي إجراءات أحادية الجانب، يمكن أن تتسبب بإعاقة التقدم الهائل الذي حققه المجتمع الدولي في جهود مكافحة داعش على مدى السنوات العديدة الماضية".

وأكد بلينكن مجددا، رفض الولايات المتحدة لاي تطبيع مع بشار الأسد.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن "لا تؤيد أي تطبيع مع الأسد، وتريد عملية سياسية في سوريا تتوافق مع قرارات مجلس الأمن"، مضيفاً أن "الأسد رفض الانخراط في أي عملية سياسية على أساس القرارات الأممية".