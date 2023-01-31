البنك المركزي يُطمئن العراقيين بخصوص العملات المزيّفة

أربيل (كوردستان 24)- كشف البنك المركزي العراقي، عن صعوبة تزوير الأوراق النقدية من فئات (10 و25 و50 ألف دينار)، مطمئناً العراقيين أن بإمكانهم كشف العملات المزيفة بسهولة.

يأتي ذلك، بعد أن تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لفئاتٍ من العملات الورقية العراقية قالت إنها مزوّرة ومنتشرة في الأسواق المحلية.

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وقال مستشار البنك المركزي، إحسان شمران الياسري،"الأوراق النقدية العراقية فئات (10 آلاف دينار و25 ألف دينار و50 ألف دينار) تتضمن نافذة شفافة".

واعتبر أنها "أصبحت من أقوى العملات الورقية التي أصدرها البنك المركزي، وهي ورقة محكمة فيها نافذة شفافة ومن خصائصها ظهور صورة الملوية إذا كانت خلفيتها بيضاء، وتظهر رقم الفئة إذا كانت خلفيتها سوداء".

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وأشار الياسري إلى أن "تزييف العملة ضعيف ورديء، وغالباً ما يكتشفه الجمهور والقطاع المصرفي والبنك المركزي"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأكد مستشار البنك المركزي أن "الأوراق النقدية المتداولة حالياً صادرة عن البنك المركزي"، لافتاً إلى أن "الأوراق المزيفة واضحة". منوّهاً في الوقت ذاته، إلى أن البنك "لم يؤشر أي زيادة في وتيرة تزييف العملة".

وكان البنك المركزي قرر خلال اجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء، إرسال وفدٍ رفيع المستوى من البنك المركزي إلى تركيا في الـ 2 فبراير شباط المقبل، للقاء ممثلين عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخارجية الأميركية، لمناقشة خفض قيمة الدولار.

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كما شدّد الاجتماع الذي حضره ممثلو كافة المصارف العراقية، على قيام وفد من البنك المركزي بزيارة الولايات المتحدة في الثامن والتاسع فبراير شباط القادم، لبحث قضية الدولار.

واتفق المجتمعون على طرح المزيد من الدولارات في السوق بشكلٍ يومي، تحت إشراف البنك المركزي، بهدف تخفيف الضغط على أسواق الصرف الأجنبي.