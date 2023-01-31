الحزبان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يجتمعان السبت

أربيل (كوردستان 24 ) - يجتمع الحزبان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت المقبل 4 شباط 2023 .

أعلن محمود محمد المتحدث بأسم الديمقراطي الكوردستاني أنه من المرتقب أن يعقد الاجتماع المقبل بين الديمقراطي والاتحاد الوطني في أربيل .

وعقد أخر إجتماع بين الحزبين السبت الماضي 28 كانون الثاني في مدينة السليمانية تم التباحث فيه حول تفعيل عمل المفوضية والانتخابات بالاضافة الى مواضيع أمنية وداخلية تخص أقليم كوردستان .

وكان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قد عبر في بيان عن إستعداده الحزب للجلوس لمناقشة وحل القضايا الخلافية مع الاتحاد الوطني الكوردستاني .