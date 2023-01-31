سیاسة

الحزبان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يجتمعان السبت

author_image Kurdistan24 اربیل
.
.
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - يجتمع الحزبان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني  يوم السبت المقبل 4 شباط 2023 .

أعلن محمود محمد المتحدث بأسم الديمقراطي الكوردستاني أنه من المرتقب أن يعقد الاجتماع المقبل بين الديمقراطي والاتحاد الوطني في أربيل .

وعقد أخر إجتماع بين الحزبين السبت الماضي 28 كانون الثاني في مدينة السليمانية تم التباحث فيه حول تفعيل عمل المفوضية والانتخابات بالاضافة الى مواضيع أمنية وداخلية تخص أقليم كوردستان .

وكان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قد عبر في بيان عن إستعداده الحزب للجلوس لمناقشة وحل القضايا الخلافية مع الاتحاد الوطني الكوردستاني .

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف