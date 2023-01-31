سیاسة

حكومة أقليم كوردستان : كوردستان ستصدر السمك الى باقي المناطق العراقية ودول الخليج

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

يجري  العمل الان على أكبر مشروع للاسماك في أقليم كوردستان في محافظة دهوك وتبلغ نسبة إنجازه 65 بالمئة .

أعلنت حكومة أقليم كوردستان اليوم الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 في بيان أنها وبهدف الاهتمام أكثر بتطوير قطاع الاستثمار وضمن الخطط الاستراتيجية للكابينة التاسعة لحكومة الاقليم يجري العمل على إكمال  أكبر مشروع للاسماك في كوردستان والعراق وتحديدا في محافظة دهوك حيث بلغت نسبة إنجاز هذا المشروع 65 بالمئة .

وأشارت حكومة أقليم كوردستان أن الهدف من المشروع تغطية الطلب المحلي بالاضافة الى تطويره كي يتم تصدير المنتوج الى الخارج ، حيث أستطاعت وفي عام واحد إنتاج 21 مليون سمكة وألف 200 طن من لحم الاسماك .

وأعلن شكري عمر مدير مشروع الاسماك في تصريح للموقع الرسمي لحكومة أقليم كوردستان أنه  يعد من المشاريع الاسترتيجية ومكملا للانتاج الزراعي لكوردستان وبتكلفة بلغت 10 ملايين دولار ووفرت 500 ألف فرصة عمل للمواطنين بشكل مباشر وغير مباشر .

وتابع مدير المشروع " لايوجد في أقليم كوردستان والعراق مشروع مماثل بهذا الحجم وبهذه  المواصفات التنكلوجية المتقدمة .

ويتم بناء المشروع على  مساحة تقدر  229 دونما ويتكون من مبايض للاسماك ومختبرات وأحواض وأقفاص للاسماك ، ومن المؤمل أن يتم تصدير المنتوج الى باقي المناطق العراقية ودول الخليج أيضا .

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف