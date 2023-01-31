حكومة أقليم كوردستان : كوردستان ستصدر السمك الى باقي المناطق العراقية ودول الخليج

يجري العمل الان على أكبر مشروع للاسماك في أقليم كوردستان في محافظة دهوك وتبلغ نسبة إنجازه 65 بالمئة .

أعلنت حكومة أقليم كوردستان اليوم الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 في بيان أنها وبهدف الاهتمام أكثر بتطوير قطاع الاستثمار وضمن الخطط الاستراتيجية للكابينة التاسعة لحكومة الاقليم يجري العمل على إكمال أكبر مشروع للاسماك في كوردستان والعراق وتحديدا في محافظة دهوك حيث بلغت نسبة إنجاز هذا المشروع 65 بالمئة .

وأشارت حكومة أقليم كوردستان أن الهدف من المشروع تغطية الطلب المحلي بالاضافة الى تطويره كي يتم تصدير المنتوج الى الخارج ، حيث أستطاعت وفي عام واحد إنتاج 21 مليون سمكة وألف 200 طن من لحم الاسماك .

وأعلن شكري عمر مدير مشروع الاسماك في تصريح للموقع الرسمي لحكومة أقليم كوردستان أنه يعد من المشاريع الاسترتيجية ومكملا للانتاج الزراعي لكوردستان وبتكلفة بلغت 10 ملايين دولار ووفرت 500 ألف فرصة عمل للمواطنين بشكل مباشر وغير مباشر .

وتابع مدير المشروع " لايوجد في أقليم كوردستان والعراق مشروع مماثل بهذا الحجم وبهذه المواصفات التنكلوجية المتقدمة .

ويتم بناء المشروع على مساحة تقدر 229 دونما ويتكون من مبايض للاسماك ومختبرات وأحواض وأقفاص للاسماك ، ومن المؤمل أن يتم تصدير المنتوج الى باقي المناطق العراقية ودول الخليج أيضا .