الرئيس الكتالوني السابق لكوردستان 24: لم أندم قط على إجراء استفتاء الاستقلال

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس السابق لإقليم كتالونيا الإسباني كارلس بوجديمون، اليوم الثلاثاء، أنه ليس نادماً قط على إجراءه لاستفتاء الاستقلال عن مدريد.

وأجرى إقليم كتالونيا استفتاء الاستقلال عن إسبانيا في الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 2017، حيث صوت 90 بالمئة من الناخبين بـ "نعم" للاستقلال الذي رفضته مدريد.

وقال كارلس بوجديمون في تصريح لكوردستان 24، "لطالما آمنت باستفتاء استقلال إقليم كتالونيا"، مؤكداً أنه "حق شرعي بموجب القانون الدولي في حق الشعوب بتقرير مصيرها".

وحق تقرير المصير هو مصطلح في القانون الدولي يعني منح الشعب أو السكان المحليين إمكانية أن يقرروا شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحقيقها بشكل حر وبدون تدخل خارجي.

وبوجديمون مطلوب في إسبانيا بتهم التحريض والتمرد، وهو يعيش في بلجيكا منذ إعلان برلمان كتالونيا بالإجماع في تشرين الأول أكتوبر عام 2017، الاستقلال عن إسبانيا.

وقضت المحكمة العليا في أوروبا الثلاثاء قراراً لصالح الرئيس السابق لإقليم كتالونيا كارلس بوجديمون، يمنع بموجبه الحكومة الإسبانية من إلقاء القبض عليه.

وولد بوغديمون عام 1962 في مقاطعة غيرونا بشمال شرق إسبانيا لأب يعمل خبازاً، وتلقى تعليمه بالإسبانية في مدرسة داخلية تديرها الكنيسة، ولكنه كان يتحدث الكتالونية في المنزل مثل أبناء جيله.

وأظهر حماسة في شبابه للغة الكتالونية فدرسها في جامعة محلية، ثم عمل صحفياً في صحف الإقليم، ووصل لمنصب رئيس التحرير.