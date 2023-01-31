سیاسة

تعرف على تفاصيل الاجتماع الثنائي بين "الديمقراطي الكوردستاني" و"جماعة العدل"

وبعد انتهاء الاجتماع عقد الجانبان لقاء صحفياً مشتركاً تحدثا عن ما تناولاه خلال اللقاء الثنائي
author_image أحمد حاجي
اللقاء الصحفي المشترك لوفدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وجماعة العدل الكوردستانية
اللقاء الصحفي المشترك لوفدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وجماعة العدل الكوردستانية
کوردستان الحزب الديمقراطي الكوردستاني جماعة العدل الكوردستانية محمود محمد عبد الستار مجيد

أربيل (كوردستان 24)- زار وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، مكتب جماعة العدل الكوردستانية في أربيل، بهدف إجراء حوار ثنائي حول جملة من الملفات والقضايا.

وبعد انتهاء الاجتماع عقد الجانبان لقاء صحفياً مشتركاً تحدثا عن ما تناولاه خلال اللقاء الثنائي.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، إن "الاجتماع ناقش الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، والعلاقات الثنائية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وجماعة العدل الكوردستانية".

من جانبه قال عضو المجلس السياسي لجماعة العدل الكوردستانية عبد الستار مجيد، إن "حزبه لا يؤيد تأجيل الانتخابات البرلمانية".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأطراف أخرى يؤيدون نظام الدوائر الأربعة في إجراء الانتخابات البرلمانية"، مشيراً إلى أنه "من الجيد أن يكون النظام البايومتري العراقي أساساً للعملية".

وتابع "من الممكن أن تعود العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وجماعة العدل الكوردستانية إلى طبيعتها".

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