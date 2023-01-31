ريباز حملان: أربيل ستواصل محادثاتها مع بغداد.. وكلاهما بحاجة إلى الآخر لإدارة العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الخدمات والاستثمار ريباز حملان، اليوم الثلاثاء، أن أربيل ستواصل محادثاتها مع بغداد، مشيراً إلى كلاهما بحاجة إلى الآخر لإدارة العراق.

وقال ريباز حملان في تصريح لكوردستان 24، إن "القوى السياسية في الإطار التنسيقي عقدت اجتماعاً فيما بينها، وذلك بهدف إيجاد حيلة قانونية لإرسال مستحقات إقليم كوردستان المالية كقروض، بطريقة لا تخالف قرارات المحكمة الاتحادية".

وأضاف "في السابق أيضاً وتحديداً في عام 2022، أرسلت بغداد 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان باسم السلفة"، مشيراً إلى "أنهم الآن يطلقون عليها اسم القروض".

ولفت إلى أن "المحادثات بين أربيل وبغداد ستستمر وسنصل إلى نتيجة من خلال الحوار والتفاهم"، مشدداً على أن "كلاهما بحاجة إلى الآخر لإدارة العراق وللحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد".