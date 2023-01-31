رغم انقطاع الكهرباء.. حديقة حيوانات كييف تبقي "الغوريلا توني" دافئاً

أربيل (كوردستان 24)- يكره ذكر الغوريلا توني، مثله مثل القرود الأفريقية الأخرى، البرد وبالتالي يشكل الحفاظ على تدفئته وراحته تحدياً مستمراً لحراسه في حديقة حيوان كييف في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة كل يوم بسبب الحرب.

وقصفت روسيا شبكة الكهرباء والبنية التحتية للتدفئة في أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية، ورغم أن الشتاء معتدل نسبيا حتى الآن هناك تصل درجات الحرارة إلى حوالي صفر في النهار وعشر درجات تحت الصفر في الليل وتكون شديدة البرودة بالنسبة لتوني (48 عاماً) الغوريلا الوحيدة في الحديقة، وغيره من الحيوانات القادمة من دول استوائية.

وقالت فالنتينا ديكاروفا المتخصصة في فصيلة القرود بحديقة حيوان كييف "عندما تنقطع الكهرباء وتتوقف التدفئة، لا بد أن نفكر في حل للقرود حتى لا تتجمد. فهي تحتاج إلى درجات حرارة لا تقل عن 20 درجة مئوية".

وذكرت "لهذا السبب بنينا موقدا للحطب هنا في قسم القرود... نشعل الفرن كل صباح حتى تكون درجة الحرارة عنده (توني) دائما 20 درجة مئوية".

وأضافت أن القردة يقل نشاطها وتتوقف عن الأكل في غياب الضوء لذا قامت الحديقة بتركيب مصابيح تعمل بالبطاريات كحل مؤقت.

وقدمت ألمانيا مساعدة أيضا إذ تمكن فريق في حديقة حيوان برلين من جمع 400 ألف يورو من محبي الحيوانات لشراء مولدات وأشياء أخرى.

وقالت المتحدثة باسم حديقة حيوان برلين كريستيانه رايس "نحن سعداء لأن بوسعنا الآن إرسال المولدات والأعلاف التي تم شراؤها بهذه الأموال إلى كييف".

وستوفر المولدات تدفئة إضافية وكهرباء لحديقة حيوان كييف التي لا تكفي مولداتها الخاصة تلبية احتياجاتها.